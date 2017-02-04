Россия: оппозиционер Навальный открыл предвыборный штаб в Петербурге

Российский оппозиционер Алексей Навальный 4 февраля в Петербурге открыл свой первый региональный предвыборный штаб.

Председателем штаба стала Полина Костылева, председатель местного отделения незарегистрированной Партии прогресса, созданной Навальным.

Российский оппозиционер начал кампанию по регистрации для участия в выборах президента России в 2018 году.

Между тем в YouTube появилась видеозапись одиночных пикетов против Алексея Навального у его штаба в Петербурге.

В Петербург Навальный прилетел из Кирова – с разрешения суда, 8 февраля вынесет приговор по делу оппозиционера и бизнесмена Петра Офицерова. Их обвиняют в хищении средств компании «Кировлес». Прокурор просит приговорить их к условным срокам наказания и крупных штрафов.