В Керчи местные власти признали проблемы с дорогами

В Керчи председатель городского совета Лариса Щербула вместе с депутатом горсовета Сергеем Бороздиным ознакомились с проблемами состояния дорог в городе. Об этом сообщает Щербула на своей странице в Фейсбуке.

«Одна из наиболее острых проблем – это разбитые дороги. В особенности в пределах частного сектора. Дорога на кладбище, по словам местных жителей, просто отсутствует. Тут яма на яме», – отмечает она.

По словам депутата Бороздина, с наступлением теплой и сухой погоды значительно помогли бы посыпание асфальтовой крошкой и работа грейдера.

Кроме этого, Щербула отмечает проблемы с ЖКХ, бродячими животными, а также «асоциальные элементы, которые собираются в заброшенном здании».

До этого сообщалось, что дорожные строители намерены возобновить ремонт крымских дорог сразу после улучшения погодных условий. Уточняется, что ремонт полотна будет проводиться на дорогах по всему Крыму.

Перед этим подконтрольные Кремлю власти полуострова сообщили, что в ухудшении качества дорожного полотна на полуострове виновата погода и температура воздуха.