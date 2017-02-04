Посол Украины в Турции встретился с Джемилевым в рамках культурного мероприятия

В Анкаре посол Украины в Турции Андрей Сыбига встретился с лидером крымских татар Мустафой Джемилевым в рамках культурного мероприятия, которое проходит в Турции 4 февраля. Об этом сообщается в Твиттере посольства.

«Посол Андрей Сыбига встретился с Мустафой Джемилевым в рамках культурного мероприятия «Крымская ночь», что сегодня проходит в Анкаре», – говорится в сообщении.

Ранее Сыбига в комментарии GHA сообщал, что посольство планирует «несколько мероприятий на Крымскую ночь, которая пройдет в феврале». Также он добавил, что посольство будет участвовать в мероприятиях крымскотатарских организаций, приуроченных к годовщине трагедии крымскотатарского народа 18 мая.