Порошенко и Трамп говорили о ситуации на Донбассе и стратегическом партнерстве

Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора, который начался поздно вечером в субботу, обсудили вопросы обострения ситуации на Донбассе и «укрепление стратегического партнерства между Украиной и США». Об этом сообщили в пресс-службе Администрации президента Украины в первые часы 5 февраля.

«Собеседники обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США. Особое внимание было уделено урегулированию ситуации на Донбассе и достижения мира политико-дипломатическим путем. Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации, прежде всего в районе Авдеевки. Они подчеркнули насущную необходимость установления режима полного прекращения огня», – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что во время беседы речь шла о предстоящем визите Петра Порошенко в Вашингтон для подготовки которого в США поедет министр иностранных дел Украины.

Сообщается также, что Порошенко поздравил Трампа с избранием на должность президента и «высказался за активизацию диалога на всех уровнях с новой американской администрацией».

«Президент Украины поблагодарил главу Белого дома за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», – отметили в пресс-службе.

Комментариев о разговоре Петра Порошенко и Дональда Трампа из Белого дома пока нет.

Обсуждали стороны вопрос сохранения санкций со стороны США в отношении России из-за ее агрессию в отношении Украины также неизвестно.

Ранее отдельные западные СМИ, в частности The Washington Post и Politico со ссылкой на собственные источники сообщили, что президент США Дональд Трамп заверил лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко в том, что санкции против России останутся в силе, пока Украина не будет в безопасности. Такое обещание, по данным издания, американский лидер дал за кулисами ежегодного Национального молитвенного собрания в Вашингтоне в четверг. В то же время в западной прессе написали, что в администрации Трампа подтвердили встречу с Тимошенко, но ни о каких официальные гарантии ей не было.

В издании Washington Post отметили, что представители делегации от «Батькивщины», которые были с Тимошенко в Вашингтоне, подтвердили слова Трампа о сохранении санкций в отношении России. В то же время они добавили, что сама лидер «Батькивщины» не будет комментировать встречу с американским лидером.

В субботу Радіо Свобода пыталось получить комментарий от пресс-службы партии «Батькивщина» относительно достоверности сообщений, пока этот вопрос остается открытым.