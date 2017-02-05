Лидер партии ЯБЛОКО: Путин хочет отхватить кусок Украины

Кандидат в президенты России от оппозиционной партии ЯБЛОКО Григорий Явлинский считает, что 85% россиян не имеют перспектив в своей стране, а Путин «хочет отхватить кусок Украины». Такое заявление Явлинский сделал на Форуме молодежи в России 4 февраля.

«Во многих сферах и отраслях тенденция вернуться в прошлое – «там же было нормально»! А как двигаться вперед – непонятно. Даже в такой стране, как Соединенные Штаты, главный лозунг – Make America Great Again. Again – это значит назад, это эксплуатация прошлого...Президент Путин не видит будущего, президент живет в прошлом, поэтому он хочет отхватить кусок Украины, как будто бы это имеет какое-то положительное для нашей страны значение. Кроме стыда, вреда и преступлений в этом ничего нет», – цитирует Явлинского пресс-служба партии.

Вместе с тем Явлинский выразил свое убеждение в том, что у России есть потенциал и ресурсы для обеспечения движения вперед.

«Для нас никакого again не существует. У нас другая задача – сделать Россию современной, быстроразвивающейся страной, в которой главное – жизнь, достоинство и уважение к человеку», – заключил он.

Российская партия ЯБЛОКО приняла решение о выдвижении Григория Явлинского в президенты России на съезде в феврале 2016 года. Григорий Явлинский в своей предвыборной программе заявил, что Крым является территорией Украины.

2 сентября 2016 года, выступая в телевизионных дебатах на «Первом» канале российского телевидения, лидер ЯБЛОКА заявил, что для России воевать с Украиной – это «абсолютный и законченный позор».

На встрече с журналистами в мае 2016 года политик призвал государство «сказать, что присоединение Крыма – это незаконное действие, и что Крым – не наш».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».