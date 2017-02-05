После встречи с журналистами в Севастополе, оппозиционного политика задержали «за распитие спиртных напитков»

В субботу 4 февраля председателя севастопольской городской организации российской оппозиционной партии РОТ ФРОНТ Валерия Большакова на центральной улице города задержали российские полицейские. Его доставили в районное отделение полиции, где оппозиционер провел около трех часов. Российские правоохранители составили административный протокол «за распитие спиртных напитков». Об этом сам Большаков сообщил Крым.Реалии утром 5 февраля.

В этот день прошла встреча представителя партии с журналистами, на пресс-конференции Большаков говорил «о произволе чиновников и полицейских в городе». По словам севастопольского председателя партии, во время пресс-конференции в офис вошел местный житель который пригрозил обращением в полицию, «чтобы там разобралась с тем, что происходит в помещении».

После Большаков и его однопартиец Ярослав Пискун вышли на улицу, где их сопровождали полицейские и снимали на видеокамеру. По словам Большакова, во время прогулки Пискун купил пиво и успел сделать глоток, после чего обоих оппозиционеров задержали за распитие спиртных напитков в общественном месте. При этом Большаков уверяет, что не пил алкогольный напиток.

В Ленинском районном отделе полиции российские правоохранители оформили протоколы об административном правонарушении.

В полиции Крым.Реалии подтвердили факт задержания представителей партии.

В конце 2015 года Валерия Большакова уже задерживали местные правоохранители с тем же основанием, сам представитель партии считает свои задержания «спланированными».