Правительство Румынии отменило указ об ослаблении наказания за коррупцию

Правительство Румынии после протестов отменило указ, который частично декриминализировал коррупционные преступления. 5 февраля румынское правительство провело экстренное совещание. Об этом сообщает Радио Свобода.

Указ об отмене уголовной ответственности для чиновников, осужденных за коррупцию с ущербом менее 200 тысяч леев (почти 50 тысяч долларов), предложил новый премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну. Несколько дней подряд в Бухаресте проходили массовые демонстрации противников коррупции. Некоторые акции перерастали в столкновения. Были задержаны более 100 человек.

В субботу премьер-министр официально объявил о намерении отменить распоряжение, заявив, что не хочет разделять страну. Обеспокоенность указом также выражали правительства западных стран, включая Германию, Францию и США.