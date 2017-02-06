Во Франции Марин Ле Пен объявила о начале президентской кампании

Лидер ультраправых Франции Марин Ле Пен начала свою президентскую кампанию. Об этом 5 февраля сообщает Радио Свобода.

Ле Пен заверила, что в случае победы в первые шесть месяцев президентства она проведет референдум о членстве Франции в Европейском союзе. Она также назвала выход Великобритании из ЕС и победу Дональда Трампа на выборах президента США предпосылками для своего успеха.

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля. По данным последних опросов, Ле Пен может набрать наибольшее число голосов в первом туре выборов, но вряд ли победит во втором. На президентских выборах 2012 года Ле Пен заняла третье место, набрав почти 18 процентов голосов.

Ожидается, что главным конкурентом Ле Пен в предвыборной гонке будет независимый центрист Эммануэль Макрон, выступающий в поддержку сохранения Франции в составе Евросоюза. Кандидат от правоцентристов Франсуа Фийон после финансового скандала, в который оказалась вовлечена его жена, значительно уступил оппонентам в рейтинге.