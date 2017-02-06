Ушла из жизни севастопольская украинская активистка Богдана Процак

В Севастополе 6 февраля сообщили о смерти украинской активистки Богданы Процак. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал крымский блогер Николай Владзимирский.

«Сегодня отошла в вечность замечательный человек, верная дочь Украины и строитель украинской жизни в городе Богдана Процак.

Ее активность была определяющим фактором украинской культурно-просветительской и благотворительной деятельности в Севастополе», – написал блогер.

Богдана Процак была одним из инициаторов создания городских организаций «Союза украинок», «Просвіта», Национальной скаутской организации «Пласт», местной громады Украинской греко-католической церкви, организации по предоставлению благотворительных акций «Общественная опека», которая помогала детским учреждениям, одиноким людям. Она активно общалась с деятелями украинской диаспоры США, Канады и Австралии, которые оказывали благотворительную помощь.

Богдана Процак была причастна к координации в распределении медикаментов среди военных частей в первые годы независимости, помогала интернатам, детским домам, матерям-одиночкам, многодетным малообеспеченным семьям.

Она поддерживала и внедряла украинские традиции в городе, была участником акции «Рушник национального единства», координировала культурно-просветительские акции, проводимые Украинским культурно-информационным центром в Севастополе.

Богдана Процак ковалер многих государственных и общественных наград, в том числе орденов Святой Ольги.