Жалобу Полозова рассмотрит судья, который разрешил допрос адвоката

Жалоба Николая Полозова на незаконные действия следователя ФСБ, выраженные в принудительном давлении и в попытке осуществления допроса, распределена тому же судье, который разрешил допрос адвоката.

«Сегодня мне стало известно, что жалобу распределили именно тому судье, который в декабре принял решение удовлетворить ходатайство следователя о моем допросе как адвоката. И это решение суда до сих пор не вступило в законную силу, вот только 14 февраля апелляция будет рассматривать жалобу на мое первоначальное решение. Иначе как издевкой подобное распределение дел назвал нельзя. По всей видимости Можелянский (судья, который будет рассматривать апелляцию – КР) – это такой судья, который готов вынести любое, даже незаконное решение в интересах органов власти», – сказал Полозов в комментарии Крым.Реалии.

Адвокат добавил, что решение по этой жалобе «предсказуемо», однако в случае отрицательного решения Полозов намерен обжаловать его.

«Это будет повод для привлечения самого судьи Можелянского к ответственности и последующего написания на него заявления в квалификационную коллегию судей. Этот судья до аннексии работал здесь же. Это гражданин Украины. Как мне говорили местные жители, до всех событий он также обслуживал интересы правоохранительных органов Украины», – отметил Полозов.

Шестеро сотрудников ФСБ России 25 января задержали Полозова возле гостиницы в Симферополе на улице Серова и увезли его на допрос. Сам адвокат квалифицирует задержание, как похищение и призывает адвокатское сообщество отреагировать на подобные действия.

В отношении адвоката Николая Полозова в Крыму 20 декабря возобновили уголовное дело. Основной целью таких действий российской правоохранительной системы в Крыму правозащитники считают желание отстранить Полозова от защиты в «деле Ильми Умерова».

После аннексии Крыма Россией, крымские татары не признали российскую власть на территории полуострова, что вызвало существенное давление со стороны нынешних властей Крыма и российских силовых ведомств. Мировое сообщество выступает в защиту прав человека в Крыму, от России требуют обеспечения прав и свобод на территории полуострова.

В Крыму продолжается ряд судебных разбирательств, проходят обыски в домах и задержания представителей крымскотатарского народа. Такие действия российских властей в Крыму правозащитники называют «политически мотивированными».