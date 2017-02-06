В крымском комитете ветеринарии опасаются «разноса бешенства» из-за бездомных животных

В Крыму увеличивается количество бездомных животных, число укусов людей животными также возрастает, из-за чего существует опасность распространения бешенства на полуострове. Об этом на встрече с назначенным Кремлем главой Крыма Сергеем Аксеновым рассказал председатель подконтрольного России комитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов.

«К животным применяется исключительно гуманные меры. С учетом того, что есть переходная часть и определенное количество животных сохранено было в гуманном режиме, то их количество стало в Крыму увеличиваться. Количество покусов собаками людей высокое, а это угроза разноса бешенства. Это дополнительный фронт работ не только для ветеринаров, коммунальщиков, но и для муниципальных властей», – цитирует Иванова пресс-служба нынешнего правительства Крыма.

При этом Аксенов подчеркнул, что «жизнь и здоровье граждан в этой ситуации важнее, поэтому выбор нужно делать в пользу безопасности людей».

Аксенов считает, что разработка гуманной системы по уменьшению количества бродячих животных станет выходим из ситуации.

В начале года председатель крымской Лиги защиты животных «Верный друг» Людмила Милованова сообщила, что для отлова и стерилизации бездомных животных в бюджете Симферополя предусмотрено 7 млн рублей (более 11 тысяч долларов).