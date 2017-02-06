Кольченко получил письма от Порошенко и Климкина – адвокат

Крымский активист Александр Кольченко, осужденный в России, получил письма от президента Украины Петра Порошенко и министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщила его адвокат Светлана Сидоркина.

«Подписку Саша получает, почту получает, всем благодарен за те письма, которые он получает. Еще сказал, что ему пришли поздравления с Днем рождения от Порошенко и главы МИД Украины», – рассказала Сидоркина.

По ее словам, Кольченко ни на что не жалуется, конфликтов с администрацией колонии либо с другими осужденными у него нет. В данный момент крымчанин осваивает новую специальность – токарь по дереву. Обучение, по словам адвоката, будет проходить до лета.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд России приговорил Олега Сенцова, украинского кинорежиссера из Симферополя, к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в причастности к терроризму. Сообщником Сенцова российские следователи назвали крымского активиста Александра Кольченко, которого приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

Александр Кольченко, как и Олег Сенцов, своей вины не признают. Правозащитные организации считают обвинения в их адрес необоснованными и политически мотивированными.