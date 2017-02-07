Апелляционный суд в США проведет слушания относительно иммиграционного указа Трампа

В США окружной апелляционный суд в Сан-Франциско 7 февраля заслушает показания сторон по делу о решении президента Дональда Трампа относительно ограничений на въезд в страну.

Суд попросил юристов министерства юстиции, а также штатов Вашингтон и Миннесота представить свои аргументы.

В обнародованном поздно вечером 6 февраля пресс-релизе министерство юстиции США выступает за ограничение действия судебного решения, которое блокирует действие указа Трампа.

Вечером 3 февраля судья федерального суда в Сиэтле Джеймс Робарт приостановил действие положений президентского указа Дональда Трампа, который предусматривает 90-дневный запрет на въезд в США гражданам семи стран, бессрочном прекращении допуска в страну сирийских беженцев и 120-дневную запрет на принятие беженцев из остальных стран мира.

Судебное распоряжение действует в масштабах всей страны.

Президент США настаивает на том, что запрет на въезд в США граждан семи преимущественно мусульманских стран и беженцев необходима для защиты от терроризма. Оппоненты Трампа говорят, что неконституционным является запрет на въезд на религиозной почве.