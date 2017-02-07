Минтранс Крыма отказался выделить 100 млн на срочный ремонт дорог Симферополя – власти города

Подконтрольное Кремлю министерство транспорта Крыма отказало администрации Симферополя в выделении 100 миллионов рублей на аварийный ямочный ремонт дорог. Об этом в ходе совещания в администрации Симферополя сообщил руководитель департамента городского хозяйства Андрей Демин.

«На данный момент продолжаем аварийный ямочный ремонт литым асфальтом. Сделано 2970 кв м. В рамках заключенных с двумя компаниями контрактов по санитарному содержанию улиц, в одной и другой компании на данный вид работ выделено по 4 миллиона рублей. В рамках 44 ФЗ увеличение контракта возможно на 10%. Таким образом, на ямочный ремонт у нас есть 8,8 млн рублей», – отметил он.

Подконтрольный Кремлю глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев уверил в комментарии РИА Крым, что деньги на ремонт дорог город он найдет.

«Мы перераспределим бюджет, но проведем работы по аварийному ямочному ремонту. Придется что-то урезать», – заявил Бахарев.

По сообщению Бахарева, только в Симферополе более 80 улиц, общей площадью в 89,9 тысяч квадратных метров, требуют ремонта после морозов.

Службы полуострова составляют интерактивную карту повреждений дорожного полотна, где каждый желающий может добавить точку, которой обозначена яма или участок необходимый для ремонта.​