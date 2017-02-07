Алуштинские власти призвали горожан не пользоваться лифтами в вечернее время

Подконтрольная Кремлю глава Алуштинской администрации Галина Огнева в ходе аппаратного совещания 7 февраля заявила о том, что жителям города необходимо ограничить пользование лифтами в вечернее время.

По ее словам, это связано с тем, что в период с 17:00 до 21:00 в Алуште возможно аварийное отключение электричества из-за пиковых нагрузок.

«В многоквартирных домах будут размещены объявления для жильцов. В часы возможного отключения электроэнергии, с 17:00 до 21:00 жильцам предложено, если это возможно, если позволяет состояние их здоровья, не пользоваться лифтами, а проходить по лестнице», – сказала Огнева.

Начальник предприятия «Горсвет» Яков Тимошенко на совещании заявил, что наружное освещение в Алуште будет переведено на экономный режим.

По его словам, уличные светильники в Алуште будут работать в порядке «два через один». В селах, где сети наружного освещения однофазные, отключать светильники не будут.

С усилением холодов в Крыму снова обострилась ситуация с электроснабжением. По официальным данным, из-за высоких нагрузок энергосистема полуострова испытывает дефицит в 100 МВт. По всему Крыму происходят хаотичные отключения света и отопления в жилых домах, от предпринимателей требуют переходить на резервные источники питания.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, наблюдаются проблемы с электроснабжением. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.