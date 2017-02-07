В Киеве проходит суд по делу бывшего украинского военнослужащего из Крыма

Дарницкий районный суд Киева 7 февраля рассматривает уголовное дело в отношении бывшего военнослужащего из Крыма Максима Одинцова, задержанного СБУ в прошлом году на админгранице с аннексированным полуостровом. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«Он (Одинцов – КР) уже доставлен в суд, заведен в зал заседаний, на месте присутствуют два адвоката Одинцова, а также прокуратура из Николаева», – рассказал корреспондент.

По его информации, дела Одинцова и второго военнослужащего Александра Баранова разделили.

В пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона Украины сообщили, что судебный процесс по делу крымских военнослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова продлится до лета.

Бывших украинских военных из Крыма Александра Баранова и Максима Одинцова задержали 20 ноября 2016 года на административной границе с аннексированным полуостровом у пункта пропуска «Чонгар» на Херсонщине.

По словам СБУ, Одинцов и Баранов являются украинскими военнослужащими, которые пошли служить в российскую армию после аннексии Крыма.

Николаевским судом задержанным предъявили подозрение по двум статьям – за дезертирство и государственную измену. Одинцова и Баранова арестовали на два месяца без возможности внесения залога.

В то же время министерство обороны России заявило, что СБУ похитила в Крыму и вывезла в Николаевскую область Одинцова и Баранова, которые, как говорится в сообщении, являются российскими военными.