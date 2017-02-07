На нескольких улицах Симферополя отключили свет – СМИ

Во вторник, 7 февраля, на некоторых улицах Симферополя около 14:30 произошло отключение электроснабжения. Об этом сообщает РИА Крым.

По информации, без света частично осталась одна из центральных улиц города – Севастопольская, в районе площади Ленина, а также ул. Сергеева-Ценского и Турецкая. Также отключения произошли в районе улиц Воровского и Набережная, в районе Бородина, однако там электроснабжение уже возобновилось.

По информации предприятия «Крымэнерго», произошла авария на высоковольтной подстанции. Бригады энергетиков работают над устранением аварии, однако точно спрогнозировать время подключения электроэнергии пока сложно.

«Мы разбираемся с основной причиной, в ближайшее время ее выясним. Бригады работают, потребителей запитывают. Уже 40% «перехватили», – сказал начальник предприятия «Крымэнерго» Виктор Плакида.

С усилением холодов в Крыму обострилась ситуация с электроснабжением. По официальным данным, из-за высоких нагрузок энергосистема полуострова испытывает дефицит в 100 МВт. По всему Крыму происходят хаотичные отключения света и отопления в жилых домах, от предпринимателей требуют переходить на резервные источники питания.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, наблюдаются проблемы с электроснабжением. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.