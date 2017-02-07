Крымский Совмин ликвидировал институт «Магарач» и передал его в собственность России

Подконтрольный Кремлю совет министров Крыма ликвидировал «Национальный научно-исследовательский институт винограда и вина «Магарач» и передал в собственность России его имущество. Соответствующие распоряжения были приняты во вторник, 7 февраля, на выездном заседании крымского правительства в Белогорске.

«Ликвидировать государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Национальный научно-исследовательский институт винограда и вина «Магарач», – говорится в документе.

Как сообщается, имущество НИИ «Магарач» и НИИ сельского хозяйства суммарно насчитывает свыше 8 тысяч наименований.

Ранее сообщалось, что в Крыму ликвидируют Никитский ботанический сад. Согласно документу, ликвидация должна быть завершена до 1 августа 2017 года.

До этого появилась информация, что российские власти Крыма не исключают возможность передачи в собственность России Ялтинской киностудии, которая была национализирована в 2014 году.

Национальный институт винограда и вина «Магарач» – старейший виноградно-винодельческий научный центр, основанный в 1828 году. Научный и административный корпусы института расположены в Ялте.