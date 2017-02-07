Российский фонд защиты вкладчиков за последние два года получил порядка 800 заявлений от жителей и компаний аннексированного Крыма о снятии ареста с их имущества в связи с выплатой кредитов, которые они брали в украинских банках. Как утверждает пресс-служба фонда, около 700 из этих заявлений удовлетворили.

«В случае поступления от собственников обремененного имущества или их уполномоченных представителей документов, подтверждающих исполнение обязательств, Фонд обращается к судебным приставам-исполнителям с ходатайством об отмене соответствующих постановлений. Фондом с 2015 года рассмотрено более 800 обращений, на основании которых направлены ходатайства судебным приставам-исполнителям и вынесено более 700 постановлений об отмене ранее принятых обеспечительных мер», – отметили в пресс-службе.

Советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ сообщал, что отдавая долги перед украинскими банками Фонду защиты вкладчиков в Крыму, крымчане могут остаться должниками на материковой части Украины. Это в первую очередь касается тех кредитных портфелей, по которым не было переуступки, например, таких как в случае с ПриватБанком.

В аннексированном Крыму Фонд защиты вкладчиков пытается взыскивать задолженность у заемщиков украинских банков, даже уже погасивших кредиты. Речь идет об аресте недвижимого имущества у субъектов предпринимательской деятельности. Арест производится российской службой судебных приставов Крыма. Предприниматели жалуются, что многие их них расплатились с украинскими банками еще до аннексии.

Обещания подконтрольных России крымских властей о том, что крымчанам не придется выплачивать долги по кредитам украинским банкам, и даже принятый российским парламентом Крыма мораторий на выплату таких кредитов – не оправдались. Российский Фонд защиты вкладчиков определил список организаций, которые получили право взыскивать крымские долги по кредитам. По предварительной информации, им предстоит возвращать около одного миллиарда рублей невыплаченных крымчанами финансовых обязательств.