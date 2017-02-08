В Севастополе намерены финансово поддерживать существование Константиновской батареи

Российский и.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что город будет финансово поддерживать существование Константиновской батареи. Об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю правительства Севастополя.

«В бюджете города мы заранее предусмотрели средства на содержание батареи. Правительство Севастополя подтверждает свою готовность к сотрудничеству с Русским географическим обществом и готово оказать максимальную поддержку. Средства будут выделяться в полном объеме, чтобы батарея была представлена в общественный доступ, ее могли посещать севастопольцы и гости города», – заявил Овсянников.

В ведомстве отмечают, что открытие Константиновской батареи состоится весной 2017 года.

«До 31 марта планируется завершить большую часть работ по реконструкции и начать ввод объекта в эксплуатацию. На первом этаже разместится экспозиция, центр подводных исследований, экспедиционный центр и севастопольское отделение Русского географического общества», – отметили в пресс-службе.

В 2015 году Русское географическое общество, которое возглавляет Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, начало реставрацию Константиновской батареи. Осенью 2016 года подконтрольные Кремлю власти Севастополя заявили, что ввести объект в эксплуатацию планируют весной 2018 года.

Константиновская батарея – это череда казематов, в которых размещалось 94 орудия. Форт расположен на входе в Севастопольскую бухту на Константиновском мысе.