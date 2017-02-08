Количество обесточенных населенных пунктов в Крыму увеличилось до 49 – МЧС

Из-за непогоды число обесточенных населенных пунктов в Крыму возросло до 49. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба российского управления МЧС Крыма.

«По состоянию на 10:00 электроснабжение нарушено в 49 населенных пунктах, из них в 24 – частично. Всего без электроснабжения находятся 9222 человека», – сообщили в ведомстве.

Спасатели добавили, что нарушение электроснабжения произошло из-за сложных погодных условий: сильного ветра и понижения температуры. В работах по восстановлению электроснабжения задействованы 33 бригады РЭС: 97 человек и 33 единицы техники.

Ранее «Крымэнерго» сообщало об отсутствии электроэнергии в 30 населенных пунктах полуострова.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, наблюдаются проблемы с электроснабжением. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.