На админгранице с Крымом студенту запретили вывезти на материк личные вещи – правозащитники

Крымская правозащитная группа 8 февраля сообщает об инциденте на административной границе с Крымом. По сообщению правозащитников, на украинском пункте пропуска сотрудники таможни не разрешают студенту, жителю Ялты, провезти на материковую часть Украины свои вещи.

Речь идет про бытовую технику, бывшую в употреблении: микроволновку, кофеварку, аэрогриль, тостер, перфоратор, дрель.

«Крымчанин вечером 7 февраля 2017 года пытался выехать на материковую часть Украины через пункт пропуска Чаплынка. После того, как студенту там отказали в провозе бытовой техники, он пытался провезти вещи через КПВВ Каланчак, но также получил отказ. Всю ночь крымчанин провел на админгранице. Парень в данное время учится и проживает в Киеве, и купить новые бытовые приборы не может из-за недостатка средств», – говорится в сообщении.

Согласно копии отказа, которую таможенники предоставили крымчанину, они объясняют свой отказ Постановлением Кабмина Украины №10.35 (Об ограничении поставок отдельных товаров (работ, услуг) с временно оккупированной территории на другую территорию Украины и/или другой территории Украины на временно оккупированную территорию).

По словам координатора Крымской правозащитной группы Ольги Скрипник, это постановление нарушает запрет дискриминации и право собственности, а также противоречит Конституции Украины и законам Украины.

На официальном сайте Госпогранслужбы Украины информации об инциденте пока не сообщается. Крым.Реалии пытаются получить комментарий в пресс-службе украинского ведомства.

В Украине 17 января 2016 года вступило в силу постановление Кабинета министров № 1035 об ограничении поставок отдельных товаров и услуг через административную границу с Крымом.

В постановлении указано, что через административную границу с Крымом можно провозить исключительно личные вещи. В документе детально прописано, что именно разрешено для провоза и в каких количествах.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».