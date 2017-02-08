Творческая команда Ахтема Сейтаблаева планирует начать съемки нового фильма

Творческая команда Ахтема Сейтаблаева и продюсера Иванны Дядюры 9 февраля начинает съемку нового фильма с рабочим названием «Киборги». Об этом сообщает пресс-служба министерства информационной политики Украины.

В ведомстве рассказали, что сюжет фильма основан на реальных событиях новейшей истории Украины и посвящен «киборгам» – украинским военным, которые принимали участие в боях за Донецкий аэропорт.

«История разворачивается в течение двухнедельного дежурства в аэропорту одного батальона в сентябре 2014 года. Добровольческая группа впервые приезжает в горячую точку, которую уже четыре месяца обороняют наши военные, и лицом к лицу сталкивается со страшным лицом войны», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для реализации замысла на территории съемочного павильона была построена двухэтажное декорация, реалистично воспроизводит здание Донецкого аэропорта во время боевых действий. Съемки будут проходить в разных локациях в Киеве и Чернигове. Сценарий фильма написан известным сценаристом Натальей Ворожбит.

Производство фильма «Киборги» осуществляется при финансовой поддержке Государственного Агентства Украины по вопросам кино.