В Керчи жители района, где строят подходы к Керченскому мосту, требуют отселения

В Керчи жители Цементной слободки, где идут работы по прокладке дороги к Керченскому мосту, требуют отселения или улучшения жилищных условий. Об этом местные жители говорили на встрече с подконтрольной Кремлю администрацией города.

Из-за дорожных работ, жители Цементной слободки жалуются на постоянный шум, грязь, обилие тяжелой техники, разбитые дороги и вибрацию. При этом отселить обещают только часть жителей.

Как сообщил 7 февраля в Фейсбуке глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев, инфраструктура в районе Цементной слободки «практически разрушена полностью».

«Дома оказались в промышленной зоне, окруженные газовым терминалом, железной дорогой, по которой перевозят цистерны. По дорогам ездят груженные КрАЗы, из-за чего дребезжат не только стекла окон, но и стены в их домах. Водители ставят грузовики возле домов, пыль и газы летят прямо в окна людям. По словам жителей, детям негде гулять, выход к морю отрезан. Дороги находятся в таком состоянии, что пройти, особенно в дождь невозможно, машина скорой помощи не может проехать к домам. Нужно принимать срочные меры», – говорится в сообщении.

Подлипенцев анонсировал выезд чиновников на место и очередную встречу с жителями слободки.

Тем временем, сайт «Керчь – мой город» пишет, что юрист городской администрации Олег Каторгин заявил жителям Цементной слободки, которые не попали в список по переселению, что на отселение люди могут рассчитывать в случае, если жилье будет признано аварийным, или если «Росавтодор» расширит санитарную зону, которая на сегодняшний день составляет 286 метров.

Тем временем срок сдачи домов для переселенцев из зоны строительства Керченского моста сдвинули к концу февраля.

Из-за строительства моста через Керченский пролив на Цементной слободке в Керчи планируют расселить 8 домов, в которых проживают 185 человек. Новое жилье для переселенцев обещали построить к концу октября 2016 года, затем сроки несколько раз сдвигали.

Жители Керчи, проживающие в районе Цементной слободки, ранее заявляли, что готовы переселиться ради строительства Керченского моста, но только в «качественные и равноценные квартиры». В случае, если не удастся договориться с местными властям, керчане намерены жаловаться в Москву.