Правозащитный центр «Мемориал» признал задержанного крымчанина Балуха политзаключенным

Российский правозащитный центр «Мемориал» признал задержанного крымского активиста Владимира Балуха политзаключенным и призвал немедленно его освободить.

«Представляется крайне маловероятным, чтобы известный на региональном уровне активист, являющийся объектом постоянного давления со стороны сотрудников правоохранительных органов и руководства местной администрации, дом которого в 2015 году дважды обыскивали, стал бы хранить боеприпасы», – говорится в сообщении правозащитного центра.

Также отмечается, что избранная мера пресечения в отношении Балуха является «непропорциональной общественно опасности преступления».

«Избранная в отношении Балуха мера пресечения непропорциональна общественной опасности преступления, в совершении которого его обвиняют. Вопиющим является сам факт содержания под стражей обвиняемого по нетяжкой статье без каких-либо серьезных оснований», – указали правозащитники.

ФСБ задержала Балуха утром 8 декабря. По сообщению его жены, сотрудники ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Как подчеркнули в Крымской правозащитной группе, по мнению Владимира Балуха, внимание к нему со стороны полиции обусловлено его проукраинской позицией, которая выражалась открыто – на территории его дома на флагштоке все это время развевался государственный флаг Украины.