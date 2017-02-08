Власти Крыма передали в МИД России проект резолюции о нарушениях Киевом прав человека

Назначенные Кремлем власти Крыма передали в министерство иностранных дел России проект резолюции в ООН о «нарушениях прав человека в Крыму в украинский период». Об этом РИА Новости Крым сообщил председатель комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов.

«Мы очень надеемся, что позиция крымчан теперь будет услышана на международных площадках», – сказал Смирнов.

Ранее Смирнов заявлял, что приведенные в проекте данные дают крымчанам все основания для того, чтобы требовать от украинских властей возмещения материального и морального ущерба в международном суде.

19 декабря Генассамблея ООН поддержала резолюцию о нарушении страной-оккупантом Российской Федерацией прав человека в Автономной Республике Крым. Впервые в документе такого уровня отмечается, что Россия является государством-оккупантом, Автономная Республика Крым – временно оккупированная Россией территория.

За резолюцию проголосовали 70 стран, 77 воздержались, 26 проголосовали против. Против голосовали Ангола, Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Коморские острова, Куба, Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея), Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Южная Африка, Южный Судан, Судан, Сирия, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.



