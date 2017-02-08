Украинские активисты запустили сайт, который поможет держать связь с Крымом

Группа украинских активистов создала сайт, в котором изложены все возможные способы телефонной и электронной связи между материковой частью Украины и Крымом. Ресурс содержит пошаговые инструкции использования современных методов коммуникации, цены провайдеров и альтернативные способы связи.

«Мы хотим помочь сохранить связь между близкими, друзьями, партнерами, находящихся в Крыму и на материковой части Украины. Для многих жителей полуострова несколько минут общения является огромной поддержкой и свидетельством того, что о них не забыли», – рассказывают о своей цели инициаторы проекта.

Автор идеи Павел Башинский рассказал Крым.Реалии, что мысль о создании подобного ресурса появилась более года назад, когда проблема стала ощутима в его семье и актуализировалась для многих крымчан.

«Учитывая то, что когда-то занимался телефонной связью в Крыму, показалось, что смогу договориться со своими бывшими коллегами по телекоммуникациям об отдельных тарифах и условиях для крымчан. Поехал в Киев. Но не тут-то было. Менеджеры в крупных компаниях отказывали, опасаясь огласки, что они как-то сотрудничают с крымчанами. Это было как раз время блокады. В конце концов, друзья собрали все возможные тарифы и услуги от операторов, которые могли пригодиться», – рассказал активист.

После этого идея переросла в интернет ресурс. На второй день работы на страницу заглянуло более 500 посетителей, это при том, что сами активисты разместили всего несколько прямых ссылок в соцсетях.

«Была идея распространять на сайте инструкции к действию. Простейший пример – справка переселенца (перемещенного лица), без которой крымчанину невозможно сделать на территории Украины ни одного документа. Что делать, если у тебя есть родственники на материке? По какому адресу обращаться? Нужно давать людям полные ответы. Крымчане должны получить помощь, даже если она противоречит законодательству. В противном случае Украина теряет ту небольшую, благосклонно настроенную к ней, часть крымчан», – говорит о планах развития Башинский.

После аннексии Крыма Россией полуостров покинули все украинские операторы связи. С 7 августа 2014 года сеть «МТС Украина», которая является дочерней компанией МТС, полностью прекратила работу на территории Крыма. Компания начала постепенно отключать свои сети на полуострове после запуска 4 августа российского ООО «К-Телеком».

Позже «МТС Украина» возобновила оказание услуг крымским абонентам на основе одностороннего технического роуминга в сети «К-Телекома». В конце октября в компании «МТС Украина» сообщили о закрытии управления и двух филиалов в Крыму. Компания также продала свое имущество в Крыму за 17,7 млн евро двум частным инвесторам, которые не разглашаются.

В начале февраля 2017 года российская служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) сообщила, что не будет обязывать крупных российских мобильных операторов работать в Крыму.

Из-за аннексии Крыма страны Запада ввели ряд санкций, в том числе запрещающих экспорт телекоммуникационных технологий в Крым.