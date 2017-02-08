Украинские пограничники задержали бывшего военнослужащего Украины с российским паспортом, выданным в Крыму

Сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали на контрольном пункте въезда/выезда «Каланчак» мужчину, который подал на контроль паспорт гражданина России, выданный в аннексированном Крыму в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Впоследствии было установлено, что мужчина является гражданином Украины, жителем одного из городов материковой части. Ранее он проходил военную службу по контракту в воинской части береговой охраны ВС Украины на территории АР Крым, а после аннексии остался служить в ВМС Российской Федерации. В 2015 году освободившись из службы работал в Крыму на строительстве», – говорится в сообщении.

Как утверждает задержанный, «его не остановили опасения, что по возвращении в отношении него будут проведены следственные действия», поскольку решил вернуться к семье, которая находится на материковой части Украины.

20 ноября 2016 года на административной границе с аннексированным полуостровом у пункта пропуска «Чонгар» на Херсонщине задержали бывших украинских военных Александра Баранова и Максима Одинцова, которые пошли служить в российскую армию после аннексии Крыма.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».