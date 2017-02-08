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Новости

Сенаторы США хотят права вето на отмену санкций против России

Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

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Группа сенаторов США планируют внести закон, который усложнит возможность администрации президента Дональда Трампа отменить санкции против Москвы, введенные из-за российской агрессии в Украине.

Этот документ, который называют «Закон о пересмотре санкций в отношении России», поддержали как демократы, так и республиканцы. Он был разработан из-за беспокойства о возможной политике администрации Трампа в отношении России.

Документ предусматривает строгий парламентский надзор и право вето, если администрация президента решит отменить санкции против России.

Среди инициаторов законопроекта сенатор-демократ от Мэриленда Бен Кардин и сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм.

Ранее сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что будет продвигать законодательство, гарантирующее сохранение санкций против России в случае, если президент США Дональд Трамп решит отменить их.

США, ЕС и другие страны Запада ввели санкции против России из-за аннексии украинского Крыма и предоставления ими помощи сепаратистам. Кремль отрицает причастность к поставкам оружия и личного состава, признавая наличие в зоне боевых действий российских «добровольцев».

Президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании неоднократно высказывался в пользу сотрудничества с Россией и говорил, что увлекается лидерскими качествами российского президента Владимира Путина.

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