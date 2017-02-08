Крымчане перестали выбирать образование на территории полуострова – общественник

Украинские эксперты в сфере образования фиксируют устойчивую тенденцию отказа абитуриентов от высшего образования на территории Крыма. Количество выпускников и вступивших в крымский ВУЗ абитуриентов существенно расходится, молодые крымчане уезжают с полуострова, чтобы получить легальные дипломы. Таким наблюдением с Крым.Реалии поделилась координатор образовательных программ центра «Альменда» Валентина Потапова.

«До 2014 года Крым был одним из немногих областей, где процент уехавших был самым маленьким, крымчане выбирали Крым, крымчане не уезжали. Система крымского высшего образования вполне удовлетворяла крымчан. Вот почему там было множество филиалов ВУЗов и эти филиалы были качественными. То есть ВУЗы приходили в Крым, а не крымчане ехали к ВУЗам. Сейчас тенденция обратная и это связано с серостью документов, которыми могут обеспечить ВУЗы Крыма», – указала Потапова.

Накануне министерство образования и науки Украины аннулировало лицензии Крымского государственного медицинского университета имени Георгиевского, Севастопольского национального университета ядерной энергии и промышленности, Керченского государственного морского технологического университета, а также еще 16 государственных и коммунальных вузов І-ІV уровней аккредитации и 6 частных вузов І-ІV уровней аккредитации.

Для тех студентов, которые получали образование в этих учебных заведениях в Крыму после 20 февраля 2014 года, однако хотят, чтобы их квалификация, результаты и период обучения признавались в Украине, разработан соответствующий порядок аттестации.