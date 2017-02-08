Общественное движение «Къырым» обратилось в ООН с призывом признать Крым частью России – СМИ

Общественное движение «Къырым» направило в Генеральную Ассамблею ООН письмо с призывом признать аннексированный Крым частью России. Об этом сообщают крымские СМИ.

Как сообщается, обращение направил представитель России при ООН Виталий Чуркин председателю 71-й сессии Генеральной Ассамблеи Питеру Томсону.

Как говорится в данном обращении, принятом на съезде общественной организации «Къырым» в Симферополе 10 декабря 2016 года, «силовой государственный переворот в Украине в 2014 году явился серьезным событием с той точки зрения, что он поставил под угрозу свободу, жизнь и безопасность населения Крыма».

В обращении призывается «осудить проводимую политику экономической, торговой и финансовой блокады в отношении России, Республики Крым и города Севастополь, а также снять антироссийские политические и экономические санкции».

Перед этим сообщалось, что назначенные Кремлем власти Крыма передали в министерство иностранных дел России проект резолюции в ООН о «нарушениях прав человека в Крыму в украинский период».

19 декабря Генассамблея ООН поддержала резолюцию о нарушении страной-оккупантом Российской Федерацией прав человека в Автономной Республике Крым. Впервые в документе такого уровня отмечается, что Россия является государством-оккупантом, Автономная Республика Крым – временно оккупированная Россией территория.

За резолюцию проголосовали 70 стран, 77 воздержались, 26 проголосовали против. Против голосовали Ангола, Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Коморские острова, Куба, Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея), Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Южная Африка, Южный Судан, Судан, Сирия, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.

Межрегиональная общественная организация «Межрегиональное общественное движение крымскотатарского народа «Къырым» создана 29 апреля 2015 года. Возглавил общественное объединение заместитель председателя российского Госсовета Крыма Ремзи Ильясов.