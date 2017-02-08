Порошенко вручил государственные награды военным и спасателям за защиту Авдеевки

Президент Украины Петр Порошенко вручил государственные награды военнослужащим Вооруженных сил Украины и сотрудникам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям за защиту Авдеевки.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, Порошенко поблагодарил военных 72-й механизированной бригады за мужество и героизм, проявленные ими в защите Авдеевки, а также спасателям, которые под постоянными обстрелами делали все возможное, оказывая помощь жителям этого города.

Порошенко наградил 48 военных орденами Богдана Хмельницкого, а также орденами «За мужество».

В ГСЧС отмечают, что пятеро спасателей Донецкой области получили государственные награды за личное мужество и высокий профессионализм, эти спасатели с 30 января по 5 февраля во время обстрелов оказывали помощь жителям Авдеевки.

Обострение ситуации на Донбассе, в частности, бои у Авдеевки, наблюдалось с 29 января. Стороны конфликта обвинили друг друга в причинении боев, сообщалось о погибших и раненых, как среди бойцов, так и среди гражданских.

В течение недели в Авдеевке не было электроснабжения. Были проблемы с водоснабжением – воду предоставляли по графику. Сейчас ситуация в Авдеевке несколько нормализовалась.