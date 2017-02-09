Введеные из-за Крыма санкции против России будут оставаться до деоккупации полуострова – Спайсер

Санкции США против России, введенные из-за аннексии украинского Крыма, останутся до деоккупации полуострова. Об этом заявил представитель Белого дома Шон Спайсер, комментируя планы группы сенаторов внести закон, который усложнит возможность администрации президента Дональда Трампа отменить санкции против Москвы, введенные за российскую агрессию в Украине.

«Думаю, что посол США в ООН Никки Хейли высказалась очень четко, что пока Россия не оставит Крым, то эти санкции незыблемы. Что касается других санкций, то я не хочу забегать наперед законодательства», – сказал Спайсер 8 февраля на брифинге в Вашингтоне.

Группа сенаторов США в среду заявила о планах внести закон, который усложнит возможность администрации президента Дональда Трампа отменить санкции против Москвы, введенные за российскую агрессию в Украине.

Этот документ, который называют «Закон о пересмотре санкций в отношении России», поддержали как демократы, так и республиканцы. Он был разработан из-за беспокойства о возможной политике администрации Трампа в отношении России.

Документ предусматривает строгий парламентский надзор и право вето, если администрация президента решит отменить санкции против России.

Среди инициаторов законопроекта сенатор-демократ от Мэриленда Бен Кардин и сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм.

Ранее сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что будет продвигать законодательство, гарантирующее сохранение санкций против России в случае, если президент США Дональд Трамп решит отменить их.

США, ЕС и другие страны Запада ввели санкции против России из-за аннексии украинского Крыма и предоставления ими помощи сепаратистам. Кремль отрицает причастность к поставкам оружия и личного состава, признавая присутствие в зоне боевых действий российских «добровольцев».

Президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании неоднократно высказывался в пользу сотрудничества с Россией и говорил, что увлекается лидерскими качествами российского президента Владимира Путина.

Представительница США в Организации объединенных наций Никки Хейли осудила действия России и выразила поддержку Вашингтона украинскому народу, который «страдает от российской оккупации и интервенции». Об этом она заявила 2 февраля на заседании Совета безопасности ООН, где обсуждается ситуация на востоке Украины. Хейли также отметила, что часть территории Украины остается под российской оккупацией и санкции против России останутся в силе, пока Крым не будет возвращен Украине.