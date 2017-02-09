Представитель Меджлиса: украинская газета в Крыму – это показуха

Эффективность украинской газеты в Крыму будет практически нулевой. Она будет издаваться маленьким тиражом, который будет распространяться в подконтрольных Кремлю организациях.

Такое мнение в утреннем эфире Радио Крым.Реалии озвучила член Меджлиса крымскотатарского народа, директор информационного агентства«Крымские новости» Гаяна Юксель, комментируя намерение подконтрольных Кремлю властей Крыма издавать на полуострове газету на украинском языке.

«Это очередная показуха и очередной домик в той потемкинской деревне, которую крымские власти строят для того, чтобы продемонстрировать миру и Украине тишь и благодать на оккупированном полуострове. Эффективность данных СМИ не сказать, чтобы нулевая, но понятно, что все они являются подконтрольными, и вещают той риторикой, которая необходима или выгодна оккупационной власти», – сказала она.

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Подконтрольные Кремлю власти Крыма анонсировали выпуск газеты на украинском языке. В ней планируется рассказывать о жизни украинцев на полуострове. Газета будет выходить при поддержке крымского правительства, первый номер планируют выпустить уже в текущем месяце.