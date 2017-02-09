Курбединову дали меньше недели на ознакомление с делом подзащитного «крымского диверсанта»

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя в четверг 9 февраля установил адвокату Эмилю Курбединову крайний срок для ознакомления с делом «крымского диверсанта» Редвана Сулейманова до 15 февраля.

Как написал Курбединов на своей странице в Фейсбуке, «ФСБ посчитала, что он затягивает с ознакомлением дела, злоупотребляя своим правом». Поэтому, по мнению адвоката, ему и установили крайний срок.

«Все дело в том, что до своего ареста я успел снять фото со всего уголовного дела Редвана Сулейманова, однако при обыске у нас в офисе были изъяты носители информации со всеми уголовными делами. Теперь мне необходимо заново ознакамливаться с делами и снимать фото», – написал Курбединов.

В воскресенье, 5 февраля крымский адвокат Эмиль Курбединов вышел из изолятора временного содержания в Симферополе после десятидневного ареста. Он сообщил о своем намерении продолжать адвокатскую работу в Крыму.

Адвокат Эмиль Курбединов был задержан в Бахчисарае 26 января, когда ехал на обыск к активисту Сейрану Салиеву для оказания юридической помощи. В этот же день Железнодорожный районный суд Симферополя, подконтрольный России, признал его виновным в нарушении статьи 20.3 КоАП России (Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и арестовал на 10 суток. Поводом для этого стало то, что в 2013 году Курбединов разместил в социальной сети перепост информации про митинг «Хизб ут-Тахрир» в Симферополе.

Курбединов является одним из ведущих крымских адвокатов, специализирующихся на политических делах. Он сам и его коллеги расценивают арест, как грубое препятствование его адвокатской деятельности.

ФСБ России 10 августа 2016 года сообщила, что в ночь на 7 августа в Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Этому предшествовали трехдневные блокировки российскими пограничниками подконтрольных им крымских пунктов въезда и выезда на административной границе с оккупированным полуостровом. В числе задержанных: Евгений Панов, Андрей Захтей и Редван Сулейманов.

В Службе безопасности Украины заявили, что задержанные в Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ.