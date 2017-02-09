Кремль: конфликт на Донбассе не будет предметом соглашения между Россией и США

В Кремле заявляют, что конфликт на Донбассе не может быть предметом соглашения между Россией и США.

«Вряд ли внутриукраинский конфликт может быть предметом какого-то соглашения. Эта информация никоим образом не соответствует действительности», – прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков информацию о том, что Кремль готовит «крупную сделку» с новой американской администрацией, в ходе которой США пойдут на определенные уступки в отношении Украины.

Накануне вице-президент США Майк Пенс не исключил ослабления или полной отмены санкций в отношении России.

Президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании неоднократно высказывался в пользу сотрудничества с Россией и говорил, что увлекается лидерскими качествами российского президента Владимира Путина.

США, ЕС и другие страны Запада ввели санкции против России из-за аннексии украинского Крыма и предоставления им помощи сепаратистам. Кремль отрицает причастность к поставкам оружия и личного состава, признавая наличие в зоне боевых действий российских «добровольцев».

8 февраля сообщалось о намерении группы сенаторов США внести закон, который усложнит возможность администрации президента Дональда Трампа отменить санкции против Москвы, введенные за российскую агрессию в Украине.