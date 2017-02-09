Украинская газета в Крыму будет рассчитана на узкий круг читателей – активист

Выпуск украиноязычной газеты на территории аннексированного полуострова, которая будет выходить при поддержки крымского парламент, рассчитана на узкий круг читателей, поскольку у нее планируется маленький тираж. Такое мнение в утреннем эфире Радио Крым.Реалии высказал активист Украинского культурного центра в Крыму Леонид Кузьмин.

«Она (газета – КР) будет издаваться четыре раза в год, и там тираж был указан 500 экземпляров. Я думаю, что это для распространения в очень узком кругу, например в том же самом Доме дружбы народов, куда входят многие национальные общины», – сказал Кузьмин.

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Подконтрольные Кремлю власти Крыма анонсировали выпуск газеты на украинском языке. В ней планируют рассказывать о жизни украинцев на полуострове. Газета будет выходить при поддержке крымского правительства, первый номер намерены выпустить в текущем месяце.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».