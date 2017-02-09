Севастопольские пиротехники обнаружили в земле самолет времен Второй мировой войны

В Севастополе саперы главного управления МЧС России по аннексированному городу во время идентификации взрывоопасного предмета в районе Сапун-Горы обнаружили в земле советский самолет времен Великой Отечественной войны.

«Пиротехники МЧС впервые за время своей работы по очистке местности обнаружили находку такого рода. Однако, мы имеем опыт по обследованию подобных конструкций. На сегодняшний день, предположительно найдены конструктивные элементы самолета советского производства», – цитирует начальника спецотряда МЧС Николая Тисельского пресс-служба ведомства.

В ходе обследования выяснилось, что экипаж самолета не успел вовремя катапультироваться. В результате падения и пожара самолет получил сильные повреждения. Внутри машина выгорела практически полностью.

Как сообщают в ведомстве, информацию об обнаруженном самолете передали сотрудникам Музея героической обороны и освобождения Севастополя.