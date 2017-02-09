Порошенко поблагодарил премьер-министра Греции за непризнание аннексии Крыма

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил премьер-министра Греческой Республики Алексиса Ципраса, который находится в Украине с рабочим визитом, за поддержку территориальной целостности Украины и непризнание аннексии Крыма.

Как сообщает пресс-служба Администрации украинского президента, встреча лидеров государств состоялась в четверг 9 февраля.

Порошенко поблагодарил Грецию за устойчивую позицию в вопросе отстаивания территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, осуждение агрессии России против Украины и непризнание аннексии Крыма, говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщается, премьер-министр Греции Алексис Ципрас, в свою очередь подчеркнул, что его страна стоит на позициях поддержки мира и стабильности в Украине и готова всячески этому способствовать. Он также выразил заинтересованность в развитии и углублении украинско-греческих двусторонних отношений, отметили в ведомстве.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».