Глава МИД Польши: Новому Мюнхену и Ялте не бывать

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский во время обращения к парламенту Польши по основным направлениям польской внешней политики 9 февраля сообщил об угрозе со стороны России и агрессивной политике Москвы. Текст обращения размещен на сайте ведомства.

По словам Ващиковского, об агрессивной политике России, прежде всего, свидетельствует ситуация на востоке Украины и невыполнение Минских соглашений. Москва, как выразился министр, стремится «к фактическому уходу НАТО из всего региона и к тому, чтобы преобразить дюжину государств, в которых живут десятки миллионов людей, в серую зону, обреченную на неуверенность и нестабильность».

«Польша не согласится на такое видение политического порядка в Европе, на раздел нашего континента на сферы влияния. Не быть никогда новому Мюнхену и Ялте!» – заявил министр.

Глава МИД Польши говорил также о милитаризации Калининградской области и необходимости усиления присутствия войск НАТО на территории Польши и в странах Балтии.

Кроме того, как отметил министр, Варшава выступает против строительства газопровода «Северный поток-2» и усиленно работает над поиском новых источников получения энергоносителей. Ващиковский также добавилил, что Польша «понимает необходимость диалога с Россией», относится к своему соседу со всей серьезностью и поэтому будет развивать «общественный диалог», контакты между людьми и экономическое сотрудничество.

Важным пунктом отношений с Россией, по словам министра, является возвращение Польше обломков президентского самолета, который разбился под Смоленском в 2010 году. Если Москва в очередной раз откажется это сделать, то Варшава будет добиваться этого в международных судебных инстанциях, подчеркнул Ващиковский.