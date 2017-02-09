Чонгарская вышка начала вещание украинской радиостанции на Крым

Чонгарская телерадиовышка начала транслировать украинскую и крымскотатарскую радиостанции на южные районы Херсонской области и аннексированный Крым. Об этом Крым.Реалии сообщил инвестор строительства вышки, директор ООО «Телесети Украины» Петр Семерей.

По его словам, в Крыму уже можно услышать станцию Украинское радио. На следующей неделе планируется запуск Meydan Radiosı и Херсон FM. Кроме этого, в ближайшее время начнет вещание Радио Крым.Реалии.

Семерей заверил, что вышка технически готова и «может подключить всех желающих».

«В Крыму за 100 километров уже есть слушатели, возле Симферополя. Крым – не такая территория, куда можно поехать с техникой и послушать, зафиксировать это, но мы ориентируемся на отзывы, которые пишут люди на разных сайтах», – рассказал Семерей.

25 января член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский сообщил, что на Чонгаре завершилось возведение телевышки, которая будет осуществлять вещание на Крым.

По словам Костинского, срок строительства башни занял около двух месяцев. Около девяти месяцев, заняли работы по просчету и международной координации радиочастот, отвод земельного участка, проведение конкурса на радиочастоты.

Сергей Костинский напомнил, что развитие вещания в зоне проведения АТО и на территорию аннексированного Крыма проходит в рамках работы Комиссии по вопросам обеспечения стабильного функционирования системы национального телевидения и радиовещания при Министерстве информационной политики Украины.

Как сообщалось, вещание в FM-диапазоне охватит Джанкойский и Красноперекопский районы, частично – Симферопольский район.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 27 декабря 2016 года выдал лицензии четырем радиостанциям, которые смогут вещать на Крым. Ими стали Украинское радио (общественное вещание), местная херсонская радиостанция, крымскотатарское радио «Meydan», «Радио крымских громад».

Лицензию для вещания Радио Крым.Реалии в FM-диапазоне на частоте 105.9 на территорию Крыма получила общественная организация «Радио крымских громад».