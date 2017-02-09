Правозащитники указали Гройсману на проблемы при пересечении админграницы с Крымом

Крымская правозащитная группа 9 февраля обратилась к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с жалобой на нарушение прав граждан на контрольно-пропускных пунктах с аннексированным Крымом при перемещении на территорию полуострова и обратно на материковую Украину личных вещей, необходимых для повседневного пользования. Текст обращения опубликован в Фейсбуке на странице Крымской правозащитной группы.

«Пытаясь перевезти личные вещи, граждане вынуждены длительное время проводить на пунктах пропуска, обращаться за защитой в правоохранительные органы, суды, оспаривая карточки отказа в принятии деклараций, поскольку не имеют возможности попасть к месту жительства. Испытывают материальные убытки и нравственные страдания», – говорится в обращении.

Как утверждают правозащитники, данный вопрос до сих пор остается нерешенным, и украинцы не могут свободно пользоваться личными вещами.

«С целью устранения указанных нарушений правозащитные организации предоставляли в Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины предложения о внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины №1035 от 16 декабря 2015 года», – сообщили в Крымской правозащитной группе.

Ответного заявления премьер-министра Украины Владимира Гройсмана на данный момент не последовало.

Накануне Крымская правозащитная группа сообщала о том, что на украинском пункте пропуска сотрудники таможни не разрешили студенту из Ялты провезти на материковую часть Украины свои личные вещи.

В Украине 17 января 2016 года вступило в силу постановление Кабинета министров № 1035 об ограничении поставок отдельных товаров и услуг через административную границу с Крымом.

В постановлении указано, что через административную границу с Крымом можно провозить исключительно личные вещи. В документе детально прописано, что именно разрешено для провоза и в каких количествах.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».