Суд по «делу Чийгоза» допросил засекреченного свидетеля – Полозов

В ходе заседания суда по «делу Чийгоза» 9 февраля, после очередного отказа суда в рассмотрении ходатайства о доставлении Ахтема Чийгоза в зал суда, прокурор решила изменить порядок представления доказателств стороной обвинения и допросить засекреченного свидетеля под легендированными данными «Аблаев Мемет Юсупович». Об этом защитник Чийгоза в суде Николай Полозов написал в своем Фейсбуке.

«В ходе допроса прокурором свидетель показал, что с Ахтемом Чийгозом не знаком, неприязни к нему не имеет. Также свидетель сообщил, что ему было известно о готовящихся заранее беспорядках. Затем, в течении 24-25 февраля, свидетель видел как у здания Меджлиса припарковано много автомобилей, принадлежащих членам Меджлиса, в том числе Чийгозу, решив для себя, что там проводятся заседания по подготовке к митингу», – отметил Полозов.

По словам адвоката, 26 февраля 2014 года свидетель прибыл к зданию Верховного Совета Крыма, видел там Чийгоза, который якобы давал указания голосом и жестами неизвестным лицам, после чего «начались волнения, прорывы шеренг милиции, некоторых милиционеров валили на землю, применялось насилие в отношении сторонников партии «Русское единство». О прорыве в здание знает, но сам не видел. Покинул митинг около 16:00».

«Когда право задавать вопросы перешло к защите, началась феерия. Свидетелю был задан вопрос откуда ему известно какой автомобиль у Чийгоза (если он с ним не знаком) и в какое время 24 и 25 февраля он видел этот автомобиль. Свидетель пояснил, что это белый Mercedes класса «Е», а время отказался сообщать, поскольку на здании Меджлиса были видеокамеры и спустя три года защита якобы может найти записи с этих камер и рассекретить данные о личности свидетеля. Суд поддержал свидетеля и явно незаконно снял вопрос», – отметил Полозов.

Адвокат сообщил, что суду был заявлен отвод по мотивам явной личной заинтересованности в исходе дела, выраженной в незаконном снятии вопроса защиты. Посовещавшись, судьи отказали в отводе. На уточняющие вопросы защиты свидетель затруднился пояснить, известно ли ему о нахождении Ахтема Чийгоза в здании Меджлиса 24 и 25 февраля.



Затем, отметил защитник Чийгоза в суде, свидетелю были заданы вопросы откуда ему стало известно заранее о готовящихся беспорядках.

«Свидетель сообщил, что ему об этом сказали шесть членов Меджлиса, потом изменил показания и сказал, что два члена Меджлиса. Однако отказался назвать их, ссылаясь на то, что это может раскрыть сведения о нем. Защита заявила ходатайство, чтобы председательствующий разъяснил сторонам какие именно сведения о личности свидетеля не подлежат разглашению. Выяснилось, что имена членов Меджлиса не могут раскрыть сведения о свидетеле. Тогда свидетель забыл какие именно члены Меджлиса сообщили ему о готовящихся беспорядках, то есть источник своей осведомленности сообщить не смог», – проинформировал Полозов.

Далее, продолжил адвокат, свидетель рассказал, что 26 феврал 2014 года шел по своим личным делам со стороны вокзала и увидел, что к зданию Верховного Совета Крыма идут люди.

«По его (свидетеля – КР) словам, он не заходил во внутренний двор и находился снаружи за колоннами справа (если смотреть на вход в здание). Сначала свидетель заявил, что был с 10:00 до 11:00, потом, что ушел примерно в 15:40-15:50. Видел Ахтема Чийгоза, который стоял на возвышении у круглых колонн за пределами внутреннего двора и давал указания неизвестным людям голосом и жестами. Что именно говорил Чийгоз, свидетель не слышал, так как было очень шумно, а он находился от него на расстоянии 7-9 метров, однако тот делал жесты, направляя одну и две руки в сторону входа в здание Верховного Совета АРК, эти люди пообщавшись с Чийгозом уходили в толпу и там начинались волнения», – заявид защитник Чийгоза в суде.

Полозов акцентировал, что у стороны защиты Чийгоза сложилось впечатление, что засекреченный свидетель «Аблаев» был не один и кто-то ему подсказывал.

«На этом допрос свидетеля был прерван в связи с истечением рабочего времени. Продолжение допроса свидетеля «Аблаева» должно состояться на следующем судебном заседании в понедельник (13 февраля – КР)», – подытожил Полозов.

6 февраля подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма вынес решениеоставить заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу меру пресечения без изменений, и оставил его под стражей до 8 апреля.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.