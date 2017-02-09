Министр юстиции Румынии подал в отставку после массовых протестов

Министр юстиции Румынии Флорин Йордахе 9 февраля подал в отставку после массовых протестов, вызванных правительственным указом, который ослабляет наказание за коррупцию. Об этом сообщает ABCNews.

Йордахе заявил, что все его инициативы были «законными и конституционными», но отметил, что покидает пост из-за «общественного мнения». Протестующие в свою очередь заявляли, что наработанный Йордахе документ по ослаблению наказания за коррупцию бьет по борьбе с коррупцией.

8 февраля парламент Румынии выразил правительству вотум недоверия.

7 февраля президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что правительство социал-демократов привело страну к «полномасштабному» политическому кризису, приняв документ, ослабляющий наказание за коррупцию. Он обратился к обеим палатам парламента, сказав, что, по мнению большинства граждан страны, Румыния движется «в неправильном направлении».

5 февраля правительство Румынии официально отменило указ, вызвавший протесты, которые продолжались почти неделю и участие в которых приняли около 600 000 людей в разных городах страны. Указ защитил бы десятки политиков от судебного преследования за коррупцию. Отмененный документ позволял, в частности, избежать тюрьмы должностным лицам, пойманным на взятке в размере менее 200 000 леев (это примерно 47,5 тыс. долларов). Несмотря на отмену указа, протесты, в том числе с требованием отставки премьер-министра Сорина Гриндяну, продолжились.