Глава МИД Канады назвала аннексию Крыма «угрозой мировому порядку» – СМИ

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд во время беседы с генеральным секретарем США Рексом Тиллерсоном выразила убеждение, что российское вторжение и аннексия Крыма были незаконными и представляют собой «угрозу мировому порядку». Об этом сообщает издание National Post.

Как сообщает издание, Фриланд с Тиллерсоном некоторое время беседы посвятили обсуждению ситуации между Украиной и Россией, в частности, проблеме аннексии Крыма.

«В обстоятельной дискусси сТиллерсоном Фриланд акцентировала на убежденной позиции Канады, что вторжение России и захват Крыма было незаконным и является угрозой мировому порядку», – пишет издание.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».