Один из «севастопольских диверсантов» пожаловался на неоказание медпомощи в СИЗО

Фигурант так называемого «дела украинских диверсантов», крымчанин Владимир Дудка заявил в суде, что в СИЗО Симферополя ему и другим арестованным не оказывают необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщается на странице Крымской правозащитной группы в Фейсбуке.

«Дудка пожаловался суду, что в камере СИЗО холодно, постоянные сквозняки. Медикаменты, которые передали родственники, ему отдали с задержкой в целый месяц», – говорится в сообщении правозащитников.

В Крымской правозащитной группе напомнили, что у Владимира Дудки после задержания обострились сразу нескольких хронических заболеваний.

«Еще в декабре прошлого года было известно, что Владимиру Дудке необходимо медицинское обследование. Он самостоятельно пытается лечиться, но без помощи специалистов такое лечение не дает результатов. Защитник Владимира Дудки отправил адвокатский запрос в медсанчасть СИЗО о состоянии здоровья своего подзащитного, но ответа до сих пор не получил», – отметили в правозащитной группе.

Ранее сообщалось,что у задержанного в Крыму «диверсанта» Дмитрия Штыбликова обострились хронические заболевания.

В ФСБ России 10 ноября 2016 года заявили, что днем ранее в Севастополе задержали «членов диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины» – Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку.

Подконтрольный Кремлю Ленинский районный суд Севастополя 10 ноября арестовал троих задержанных в Севастополе «диверсантов» на два месяца.

Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов до 2014 года работали военными экспертами в центре «Номос». Владимир Дудка – капитан 2-го ранга запаса, в прошлом – капитан корабля радиоэлектронной разведки.

В Службе безопасности Украины заявили, что задержанные в Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ.

В свою очередь спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил, что бывшие украинские военные, которые сейчас проживают в Крыму, могут стать «потенциальными жертвами российских спецслужб».