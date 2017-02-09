В Симферополе задержали протестующих против незаконного прекращения публичных мероприятий

Один из пророссийских крымских активистов Юрий Белов и атаман так называемого Крымского казачества Сергей Акимов были задержаны 7 февраля во время проведения одиночного пикета у входа в здание прокуратуры Симферополя. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал пророссийский активист Илья Большедворов.

По его словам, после прекращенного 6 февраля сотрудниками российской полиции пикета «Украденный Симферополь – Доска позора» один из активистов, в прошлом участник «крымской весны» Юрий Белов принял решение провести пикет у входа в здание прокуратуры Симферополя.

«Белов потребовал обратить внимание прокуратуры, на незаконные действия руководства полиции общественной безопасности Симферополя по прекращению публичных мероприятий». Съемку вел атаман Крымского казачества Акимов Сергей Владимирович. Проведению пикета пытались препятствовать сотрудники незаконного формирования «Штаб самообороны Крыма», – написал Большедворов.

Он отметил, что, несмотря на то, что пикет был прекращен после приглашения Белова 8 февраля на прием к прокурору Крыма, сотрудники полиции задержали Белова и Акимова и доставили в отдел полиции.

В Симферополе 6 февраля полиция задержала Илью Большедворова, который вышел на одиночный пикет с плакатом «Украденный Симферополь» и требованием отставки подконтрольного Кремлю главы городской администрации Геннадия Бахарева.

20 августа 2016 года в Симферополе российские силовики разогнали митинг «Обманутый Крым». Один из организаторов митинга «Обманутый Крым», председатель «Крымского антикоррупционного комитета» Илья Большедворов опубликовал видео, на котором слышен спор активистов и представителей российской полиции.

Ранее российские власти Симферополя запретили проводить митинг «Обманутый Крым» в центре города, но разрешили его проведение на площади перед Дворцом культуры профсоюзов.

Аналогичный митинг хотели также провести в Ялте, но подконтрольная Кремлю местная администрация не согласовала мероприятие.

11 августа 2016 года Илья Большедворов и еще один активист, атаман Крымского казачества Сергей Акимов провели одиночные пикеты в Симферополе у памятника «Вежливым людям» и на площади Ленина под названием «Крым – Россия», после чего были задержаны российской полицией.