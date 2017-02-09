Европарламент одобрит механизм предоставления «безвиза» для Украины без голосования

Европарламент без голосования одобрит механизм прекращения безвизового режима, от которого зависит вопрос о визовой либерализации для граждан Украины, сообщает в Twitter корреспондент Радіо Свобода в Брюсселе.

По его словам, это может произойти 13 февраля.

Ранее со ссылкой на дипломатические источники корреспондент Радіо Свобода сообщал, что безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом может заработать с 12 июня 2017 года.

Накануне стало известно, что «триалог» – консультации между Советом ЕС, Европарламентом и Еврокомиссией о предоставлении безвизового режима для граждан Украины состоится 28 февраля.

Недавно комиссар Европейского союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоханнес Хан в интервью Радіо Свобода заявил, что о «безвизе» для Украины договорятся весной.

2 февраля Европейский парламент поддержал визовую либерализацию для Грузии. Докладчик Европейского парламента по вопросам безвизового режима Мария Габриэла заявила, что граждане Грузии «точно смогут путешествовать в ЕС без виз до конца марта». Перед этим предстоит окончательное одобрение механизма прекращения действия «безвиза» в Европейском парламенте и Совете ЕС.

Для Украины переговоры между Советом ЕС и Европарламентом по визовой либерализации могут продолжиться после того, как механизм прекращения «безвизовых» заработает.

Механизм прекращения «безвиза» позволит прекратить на девять месяцев свободные передвижения в Шенгенском пространстве иностранным гражданам в случае стремительного роста нелегальной миграции или других злоупотреблений «безвиза» тем или иным государством среди 60 стран, с которыми ЕС имеет безвизовый режим.