Глава МИД Украины намерен изменить позицию Ле Пен по Крыму

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что хочет встретиться с ультраправым кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен, чтобы изменить ее мнение об Украине, в частности, вопрос будет касаться позиции по Крыму.

По его словам, в марте он дважды будет в Париже и планирует встретиться со всеми кандидатами и намерен просить украинского посла во Франции организовать ему встречу и с Ле Пен.

«Я ей покажу те материалы, которые мы подготовили в рамках нашего иска по Конвенции о запрещении расовой дискриминации, в том числе по Крыму. Я покажу ей много материалов», – сказал министр в эфире ток-шоу «Право на власть».

Климкин сообщил, что просчитывает все возможные результаты выборов во Франции и поэтому министерство работает со штабами всех кандидатов в президенты этой страны.

В начале января, вопреки позиции Европейского союза, Марин Ле Пен заявила, что аннексия Крыма Россией не была незаконной. В интервью французским телеканалам RMC и BFMTV она, в частности, отметила, что «не видит никаких оснований ставить под сомнение референдум», который прошел на полуострове в 2014 году. А на вопрос, считает ли она Крым частью России, Ле Пен ответила: «Да».

Эти заявления вызвали возмущение украинской стороны. В СБУ не исключили, что могут инициировать запрет на въезд Ле Пен в Украину или принять в отношении нее другие меры.