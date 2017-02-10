Доступность ссылки

logo-print
текст для поиска...
Новости

Глава МИД Украины намерен изменить позицию Ле Пен по Крыму

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин

Смотреть комментарии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что хочет встретиться с ультраправым кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен, чтобы изменить ее мнение об Украине, в частности, вопрос будет касаться позиции по Крыму.

По его словам, в марте он дважды будет в Париже и планирует встретиться со всеми кандидатами и намерен просить украинского посла во Франции организовать ему встречу и с Ле Пен.

«Я ей покажу те материалы, которые мы подготовили в рамках нашего иска по Конвенции о запрещении расовой дискриминации, в том числе по Крыму. Я покажу ей много материалов», – сказал министр в эфире ток-шоу «Право на власть».

Климкин сообщил, что просчитывает все возможные результаты выборов во Франции и поэтому министерство работает со штабами всех кандидатов в президенты этой страны.

В начале января, вопреки позиции Европейского союза, Марин Ле Пен заявила, что аннексия Крыма Россией не была незаконной. В интервью французским телеканалам RMC и BFMTV она, в частности, отметила, что «не видит никаких оснований ставить под сомнение референдум», который прошел на полуострове в 2014 году. А на вопрос, считает ли она Крым частью России, Ле Пен ответила: «Да».

Эти заявления вызвали возмущение украинской стороны. В СБУ не исключили, что могут инициировать запрет на въезд Ле Пен в Украину или принять в отношении нее другие меры.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG