Для того, чтобы не иметь проблем с трудоустройством, многие моряки из аннексированного Крыма сохранили украинские документы и предпочитают по ним устраиваться на работу через украинские крюинговые компании. Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сообщил глава Федерации морских профсоюзов Украины Максим Слюсаревский.

«Те, кто постоянно работает с украинским крюингом, они уже все прописались на материковой части. Кто-то у родственников, у кого родственников на материке нет, они нашли за небольшие деньги где прописаться. В принципе, они все с материковой пропиской, с украинскими документами», – сказал он.

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По словам Максима Слюсаревского, российские власти в аннексированном Крыму предпринимают ряд мер для того, чтобы «переманить» к себе крымских моряков. Например, чтобы облегчить получение документов (за оформлением украинских моряки едут на материковую часть Украины – КР), в Севастополе открыли пункт выдачи российских удостоверений личности моряка.

«Не надо сейчас ехать куда-то в Новороссийск для того, чтобы оформить документы. Они (моряки – КР) просто приходят в Севастополе, сдают документы, эти документы отсылаются в Новороссийск. Там капитан порта ставит все необходимые печати, оформляет и присылает почтой назад», – подчеркнул он.

В начале февраля Украина проинформировала Подкомитет по человеческому фактору, подготовке и несению вахты Международной морской организации (IМО) о недействительности документов, выдаваемых морякам на территории аннексированного Крыма и Севастополя.

Из-за аннексии Крыма Россией в начале 2014 года, Украина закрыла морские порты полуострова. В частности, с 16 июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех крымских портов, был введен формальный запрет для иностранных судов входить в морские торговые порты Ялты, Керчи, Севастополя, Феодосии и Евпатории. Кроме того, Украина сообщила ИМО о закрытии крымских портов для международного судоходства.

В декабре 2014 года европейским компаниям запретили оказывать туристические услуги в Крыму, а круизным кораблям – заходить в порты полуострова в связи с аннексией Крыма Россией в марте 2014 года.

В мае 2015 года Кабинет министров Украины исключил морские порты, находящиеся на территории аннексированного Крыма, из перечня открытых для иностранных судов.